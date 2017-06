Ex-Real-speler Arbeloa stopt met voetballen

Arbeloa was jarenlang een vaste waarde in de verdediging van Real Madrid. Hij kreeg er zijn opleiding, maar trok daarna naar Deportivo La Coruna. Na een passage bij Liverpool keerde hij terug naar de club van zijn hart.

Hij speelde tussen 2009 en 2016 153 wedstrijden voor Real Madrid. Hij won de titel in 2012 en de Champions League in 2014 en 2016. Arbeloa was ook 58 keer Spaans international. De verdediger won met zijn nationale ploeg het WK in 2010 en het EK in 2008 en 2012.

Vorig seizoen trok Arbeloa nog een jaar naar West Ham United, maar daar kwam hij nog amper in actie. "Fysiek was ik nog in orde, maar mentaal werd het moeilijk. Ik heb niet meer de motivatie om elke dag te knokken. Het is het juiste moment om afscheid te nemen", vertelde hij aan de Spaanse krant Marca.

Hij hoopt ooit nog wel terug te keren naar Real Madrid. "Real is de club van mijn leven. Ik zal nooit bedelen voor een job, maar ik ben altijd beschikbaar."