In Spanje strijden ze nog om de promotie. Zonder penalty's

Voor Getafe en Tenerife eindigt het voetbalseizoen pas morgen. De clubs uit de Spaanse tweede klasse - met in totaal 22 ploegen - strijden in de finale van de play-offs om het derde en laatste promotieticket.

De heenwedstrijd in Tenerife is op 1-0 geëindigd. Zaterdag valt de beslissing over het seizoen in de Segunda Division met de terugwedstrijd in Getafe.

Opmerkelijk: penalty's zullen er niet aan te pas komen in de voorstad van Madrid. Als er zaterdag na 120 minuten geen winnaar uit de bus komt, promoveert Getafe op basis van de rangschikking in de reguliere competitie. Getafe eindigde op de derde, Tenerife op de vierde plaats.