Real-voorzitter: "We hebben nog geen bod ontvangen voor Ronaldo"

"Ik heb nog niet met hem gesproken. Ik heb ook maar gelezen wat er in de kranten staat. Ik ben er zeker van dat hij met ons zal spreken na de Confederations Cup. Tijdens het toernooi zal ik hem niet storen."

"Het is een rare situatie want Ronaldo is een fantastische speler en een fantastische persoon. Ik heb een goeie band met hem. Er moet al iets heel geks gebeuren voor hij hier vertrekt. Hij is belangrijker voor de club dan wij allemaal."

"Maar het is wel onze bedoeling om te blijven werken met de spelers die we hebben. We hebben ook nog geen bod ontvangen voor Ronaldo. Hij is op dit moment een speler van Real. Hij heeft een contract en moet dat respecteren."

De voorzitter bevestigde ook nog dat de afkoopsom in het contract van de Portugees een miljard euro bedraagt.