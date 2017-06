Kroatische gerecht neemt Modric in het vizier na "valse getuigenis"

De spilfiguur in het dossier is Zdravko Mamic, de ex-preses van Dinamo Zagreb. Mamic wordt verdacht van fraude bij transfers in het Kroatische voetbal.

Een van de transacties die onderzocht werd, is de transfer van Luka Modric in 2008 van Dinamo Zagreb naar Tottenham. Modric, die in 2012 Tottenham ruilde voor Real Madrid, legde enkele jaren geleden al een verklaring af over zijn transfer van Kroatië naar Engeland.

Maar bij een nieuwe getuigenis vorige week zou er volgens het Kroatische gerecht sprake zijn van meineed. Het parket van Osijek roept Modric daarom op het matje.