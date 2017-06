Advocaat: "Ronaldo voelt zich gekrenkt door beschuldiging van fraude"

Volgens het Spaanse gerecht zou de Portugese voetballer tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro gefraudeerd hebben. Het parket van Madrid diende dan ook een klacht in tegen de speler.

Ronaldo wordt ervan verdacht in 2010 een structuur te hebben opgericht waarmee hij via bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Ierland inkomsten uit portretrechten verborg voor de Spaanse fiscus.

"Cristiano Ronaldo heeft zijn inkomsten uit portretrechten in 2014 aangegeven, ook voor de drie voorgaande jaren", verdedigt Antonio Lobo Xavier zijn cliënt in een interview op de Portugese tv-zender SIC Noticias. "Deze informatie komt als een totale verrassing aan bij Ronaldo, die zich gekrenkt voelt."