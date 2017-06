Video: Gestolen "El bombo de España" is teruggevonden

"Manolo El del Bombo" is de bekendste supporter van de Spaanse nationale ploeg. Overal waar de nationale ploeg gaat, reist Manolo mee. En overal neemt hij zijn drum mee voor de muzikale ondersteuning.

Maar woensdag werd zijn drum gestolen uit zijn auto in Murcia. Tot grote spijt van de eigenaar. Gelukkig voor Manolo is de drum een dag later al terecht.

"Beste Manolo, de marine heeft je drum gerecupereerd en we zouden graag horen dat hij de nationale ploeg opnieuw ondersteunt", schreef de marine op zijn officiële Twitter-pagina. De marine onderstreepte ook dat burgers geholpen hadden de drum terug te brengen.

De marine plaatste ook een video bij de tweet waarop de drum van Manolo te zien is. Het is niet helemaal duidelijk wat de beelden duidelijk maken, maar de beelden lijken te tonen hoe de drum door iemand aan de marine wordt overgedragen.