Berizzo volgt zijn landgenoot Sampaoli op als trainer van Sevilla

De 47-jarige Berizzo was de voorbije drie jaar aan de slag bij Celta Vigo. Na een achtste (2015) en een zesde plaats (2016) eindigde de club afgelopen seizoen als dertiende in La Liga. In de Europa maakte Celta wel brokken want het avontuur eindigde pas in de halve finales tegen Manchester United. In de kwartfinales waren ze nog te sterk voor Genk.