Pepe verlaat na 10 jaar Real: "Ik begrijp niet waarom ik uit team verdween"

De Spaanse pers denkt te weten dat Pepe bij PSG of Inter kan belanden. "Maar er zijn nog aanbiedingen, onder meer uit Engeland. Ik heb nog nergens getekend."

Pepe verloor dit seizoen zijn basisplaats. Hij is nog maar de derde keuze centraal in de verdediging achter Raphaël Varane en Sergio Ramos. De Portugees werd vaak geplaagd door blessures: in oktober aan zijn dij, in januari aan zijn kuit en in april aan zijn ribben.

Pepe, die vorige zomer het EK won met Portugal, heeft een stevig palmares bij elkaar gevoetbald in Madrid: sinds 2007 won hij drie keer de Champions League, drie keer de titel en twee keer de beker.