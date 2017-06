Griezmann bevestigt: "Nu vertrekken zou niet proper zijn"

Griezmann wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer naar Manchester United. Zelf gooide hij extra olie op het vuur door op de Franse televisie te verklaren dat de de kans 6 op 10 was dat hij naar United zou verhuizen.

Maar anderhalve week na zijn uitspraak is een heel ander geluid te horen. twee dagen geleden schreef hij op Twitter "Nu meer dan ooit #atleti #allemaalsamen".

Vandaag ging hij een stap verder. "Het is een moeilijke tijd voor de club", zei Griezmann aan Telefoot. "Het zou op dit moment geen proper vertrek zijn."

Daarmee verwijst Griezmann naar het verbod dat Atletico Madrid heeft gekregen om tot 1 januari 2018 transfers te doen. Een poging om die beslissing terug te draaien werd eerder deze week verworpen door het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

"Het TAS heeft beslist. Ik heb besloten om te blijven. Het was opnieuw een goed seizoen en hopelijk kunnen we in januari enkele goede nieuwe spelers aantrekken."