Blijft Griezmann in Madrid? "Nu meer dan ooit #atleti"

Atletico Madrid mag zich deze zomer niet roeren op de transfermarkt. Als topspits Griezmann dus zou vertrekken, zou de club geen nieuwe aanvaller kunnen aantrekken om hem te vervangen.

Enkele uren nadat de club dat nieuws bekendmaakte, kwam Griezmann met een boodschap op Twitter. "Nu meer dan ooit #atleti #allemaalsamen".

Hij lijkt daarmee de geruchten over een transfer naar Manchester United de kop in te drukken. Zijn vertrek zou de club immers in de problemen kunnen brengen. Het is dan ook waarschijnlijk dat Atletico Madrid Griezmann een verbeterd contract aanbiedt.