Valverde: "Grootste en meest aantrekkelijke uitdaging van mijn carrière"

Valverde toont zich ambitieus. "Ik ben van plan om de huisstijl van Barcelona, met veel balbezit, druk naar voren en spelen door het midden, terug te brengen. Dat heeft Barcelona altijd het meeste succes opgebracht. Ik ken de stijl nog omdat ik hier ook gespeeld heb tussen 1988 en 1990."

"Maar het is een groeiproces. In voetbal moet je altijd vooruitgaan. We zullen het stap voor stap bekijken. Zeggen dat we beter kunnen doen is gevaarlijk en ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat Luis Enrique al allemaal heeft gedaan. Hij is een grote trainer. Ik heb mijn idee over wat ik kan doen. Niet beter, maar op een andere manier", besluit hij.