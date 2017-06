Ünal, geen succes bij Genk, versiert transfer naar Villarreal

Ünal speelde het afgelopen seizoen bij Twente. Ünal speelde het afgelopen seizoen bij Twente.

Enes Ünal heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Villarreal. De Spaanse club neemt de 20-jarige spits over van Manchester City. Genk-supporters zullen misschien vreemd opkijken want in 2015 werd de uitleenbeurt van Ünal aan hun club niet echt een succes.