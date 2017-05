Ernesto Valverde: "Wil Barcelona nog groter maken"

Maandag maakte Barcelona-voorzitter Bartomeu bekend dat Valverde de nieuwe sportieve baas wordt. Morgen tekent hij voor twee jaar.

"Het is een voorrecht hier te komen", aldus Valverde, die Bilbao verliet. "Ik voel me een geluksvogel dat de club mij in gedachten had en me de job heeft aangeboden."

"Ik heb heel enthousiast om deze nieuwe fase in mijn carrière aan te vatten. Het is een enorme uitdaging. Ik wil Barcelona nog groter maken dan het al is."