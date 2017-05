Griezmann is het grootste werkpaard van de grote vijf competities

De 5.454 minuten (90 uur en 54 minuten) speelde Griezmann in 63 wedstrijden voor club en land. Dat is bijna 200 minuten meer dan nummer twee Wilfred Ndidi.

Die speelde een groot deel van zijn 5.290 minuten (in 61 wedstrijden) bij Racing Genk. In de winter stapte hij over naar voormalig Engels landskampioen Leicester City.

Griezmanns ploegmaat Koke vervolledigt de top drie. De Spaanse middenvelder speelde dit seizoen 5.274 minuten in 62 matchen.

De ploeg die het meeste heeft gespeeld, is Racing Genk. Voorlopig staan de Limburgers met 64 wedstrijden op gelijke hoogte met Manchester United. Morgen, na de match tegen Oostende, wordt Genk alleen recordhouder.