Assistent van Enrique bij Barcelona wordt nieuwe trainer van Celta

"Juan Carlos Unzué zal de technische staf van Celta Vigo voor de komende twee seizoenen leiden", schrijft de club op haar website.

De voormalige doelman was de rechterhand van Luis Enrique bij Celta in het seizoen 2013/2014 en volgde zijn hoofdtrainer naar Barcelona. Daar wonnen ze samen negen trofeeën in drie jaar tijd, waarvan de laatste afgelopen weekend door de Copa del Rey te winnen tegen Alaves (3-1).

De 50-jarige trainer had nog maar één job als hoofdcoach in de Spaanse tweede klasse bij Numancia in het seizoen 2010/2011. Nu vervangt Unzué dus de Argentijn Eduardo Berizzo, die zijn contract niet verlegde na drie succesvolle jaren met een eerste halve finale in de Europa League en twee opeenvolgende halve finales in de beker.

In Spanje verwacht men dat Berizzo de vacature bij Sevilla, waar trainer Sampaoli naar de Argentijnse nationale ploeg zou trekken, zal opvullen.