Celstraf voor belastingfraude blijft op de kerfstok van Messi staan

Bijna een jaar geleden werden Lionel Messi en zijn vader Jorge Horacio door een rechter in Barcelona veroordeeld voor belastingfraude. De rechter gaf hen elk een celstraf van 21 maanden en sprak boetes uit van in totaal 3,7 miljoen euro.

De 29-jarige Barça-speler en zijn vader moesten zich voor de rechter verantwoorden voor fiscale fraude. Ze zouden via fiscale constructies in belastingparadijzen Belize en Uruguay inkomsten uit portretrechten uit de periode 2007-2009 hebben verborgen. Daarmee zouden ze voor 4,16 miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben in Spanje.