Nieuwe wonderboy van Real Madrid: "Messi of Ronaldo? Messi!"

Een oud interview van Vinicius Junior, die tot juli 2019 voor Flamengo zal blijven spelen, wordt dezer dagen weer gretig gedeeld op de sociale media.

Dat landgenoot Neymar (FC Barcelona) het idool is van Vinicius Junior, hoeft niet echt te verbazen, hoewel Neymar natuurlijk bij de grote rivaal van Real Madrid voetbalt.

Maar op een tweede vraag had Vinicius Junior een tijdje geleden een opmerkelijk antwoord in petto. "Messi of Ronaldo? Messi", antwoordde hij met een glimlach.

Benieuwd wat Ronaldo zijn toekomstige ploegmaat daarover te vertellen zal hebben, al zit een eerste ontmoeting in de kleedkamer van Real er dus nog niet meteen aan te komen.