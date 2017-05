Athletic Bilbao-coach Valverde stapt op: ligt de weg open naar Barcelona?

Verder trainde de voormalige spits ook Espanyol (2006-2008), Olympiakos (2008-2009, 2010-2012), Villareal (2009-2010) en Valencia (2012-2013).

Luis Enrique kondigde begin maart zijn afscheid van FC Barcelona aan. Hij is sinds de zomer van 2014 als hoofdcoach aan de slag in Camp Nou. Hij werd er destijds de opvolger van de ontslagen Argentijn Gerardo Martino en leidde de club naar een indrukwekkende reeks successen.

Met de Catalanen pakte hij onder meer twee landstitels, twee keer de Copa del Rey, één keer de Champions League en één keer het WK voor clubs.

Dit seizoen eindigde Barça op de tweede plaats in de Primera Division en was de Champions League al voorbij na de kwartfinales. Zaterdag spelen Messi en co wel nog de bekerfinale tegen Alaves.