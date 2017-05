Griezmann: "60% kans dat ik naar Manchester United verhuis"

Griezmann was maandag te gast in "Quotidien", een praatprogramma op de Franse tv-zender TMC. De aanvaller van Atletico Madrid was vrij loslippig over zijn plannen voor volgend seizoen.

"Waar speel jij volgend seizoen?", vroeg de presentator. "Goeie vraag. Ik hak de knoop binnen dit en twee weken door", antwoordde Griezmann.

"En als ik Manchester United zeg, de ex-club van David Beckham. Wat zeg je dan?", vroeg de presentator.

Griezmann: "Dat zou kunnen. De kans dat ik naar daar ga is 60%. Ja, het is de eerste keer dat ik het zo uitdruk."