Real Madrid legt 45 miljoen euro op tafel voor 16-jarige (!) Braziliaan

Vinicius Junior maakte pas vorige week zaterdag zijn debuut bij de eerste ploeg van Flamengo, maar dat was blijkbaar al genoeg om een transfer naar Real Madrid te versieren. De Champions League-finalist zat al enkele maanden achter het toptalent aan.

De tiener heeft zijn medische testen al achter de rug. Hij legde die af op de faciliteiten van Flamengo, in de aanwezigheid van een dokter van Real Madrid.

Vijf dagen geleden tekende Vinicius Junior nog een contactverlenging bij Flamengo. "Het is geen toeval dat na de verlenging de transferclausule voor een buitenlands team is gestegen van 30 miljoen naar 45 miljoen euro", zegt Leite. "Hetzelfde bedrag dat Real Madrid nu ook neerlegt. Real betaalt meteen 30 miljoen euro. De rest wordt afbetaald in termijnen, die eindigen wanneer de speler aansluit bij Madrid. Dat zal waarschijnlijk in juli 2018 zijn."

Vinicius Junior blijft dus nog een jaar extra bij Flamengo. Daarna maakt hij de oversteek naar "de Koninklijke". Real Madrid zelf heeft wel nog niets bevestigd.