Theo Bongonda krijgt volgend seizoen een nieuwe coach

Na 37 speeldagen staat Celta Vigo dertiende in de Primera Division. Dit seizoen blonk de ploeg vooral uit in de Europa League, waarin de Spanjaarden in de kwartfinales Racing Genk uitschakelden. Daarna bleek Manchester United te sterk in de halve finales.

De Argentijn kwam in 2014 aan het roer bij Celta Vigo. Hij volgde er Luis Enrique, die naar Barcelona trok, op en leidde Bongonda en co de afgelopen seizoenen naar de achtste (2015) en zesde plaats (2016) in La Liga.