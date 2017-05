Spaanse voetballiga vindt eindelijk geschikte datum voor inhaalduel Celta-Real

De match tussen Celta de Vigo en Real Madrid, een wedstrijd van de 21e speeldag, werd begin februari uitgesteld door het stormweer. De Spaanse voetballiga zat sindsdien met de handen in het haar, want door het Europese parcours van Real én Celta werd er maar geen datum gevonden voor een inhaalduel.

Real zit in de halve finales van de Champions League, Celta de Vigo bikkelt voor een finaleticket in de Europa League. De twee clubs zullen hun inhaalwedstrijd op 17 mei afwerken, 4 dagen voor de 38e en laatste speeldag in Spanje.