Levante mag zich weer opmaken voor duels tegen Real en Barcelona

De supporters van Levante gaat een lange nacht tegemoet.

Na een jaartje afwezigheid mag Levante volgend seizoen weer in La Liga aantreden. Levante is zeker van een plaats in de top 2 in de Spaanse tweede klasse, wat rechtstreekse promotie naar La Liga oplevert.