Barcelona kwam zondag in de Clasico met 3-2 winnen in Madrid. De thuisfans zaten in zak en as, maar niet allemaal.

357 abonnees hadden hun ticket voor grof geld verpatst. Vaak zijn het toeristen die een abonnement even "lenen", nu zat hier en daar ook een fan van Barcelona tussen die van de thuisploeg.

Real Madrid pikt dat niet. De Koninklijke trekt 357 abonementen in wegens "onregelmatig gebruik".