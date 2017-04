Carrasco onzeker voor Champions League: "Hij kon zijn hand niet bewegen"

@Atleti Carrasco stond gisteren maar een kwartiertje op het veld. Carrasco stond gisteren maar een kwartiertje op het veld.

Yannick Carrasco moest in de competitiewedstrijd tegen Villarreal al na een kwartier spelen geblesseerd naar de kant. De Rode Duivel verstuikte zijn sleutelbeengewricht. Het is niet duidelijk hoelang hij out is, maar de halve finales van de Champions League zal hij waarschijnlijk missen.