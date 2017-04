Barcelona-coach Enrique: "Winst in Clasico geeft enorme boost"

We hebben dit seizoen al vaker problemen gehad tegen ploegen die vanonder in het klassement staan. Het wordt dus niet makkelijk tegen Osasuna, dat punten moet pakken in de strijd om het behoud.

We hebben dit seizoen al vaker problemen gehad tegen ploegen die vanonder in het klassement staan. Het wordt dus niet makkelijk tegen Osasuna, dat punten moet pakken in de strijd om het behoud.

"Die goal heeft voor een een belangrijke mentale boost gezorgd. Het is voor ons een prikkel om constant te blijven presteren tot het einde van het seizoen", zegt Luis Enrique.

"Zowel Real Madrid als wij, Barcelona, willen alle resterende punten pakken, maar ik heb geen controle over wat er gaat gebeuren. Het enige dat ik kan doen, is mijn elftal in een zo goed mogelijke conditie aan de aftrap brengen. En daar zijn we mee bezig."

Morgen speelt Barcelona in Camp Nou tegen rode lantaarn Osasuna. Bij verlies is de degradatie een feit voor de hekkensluiter in La Liga. De Catalanen verloren wel in drie van hun vier nederlagen in de competitie van ploegen die ergens beneden in het klassement staan. Enrique is dus op zijn hoede.

"De matchen van nu tot het einde van de competitie zijn de gevaarlijkste. Veel ploegen, waaronder ook Osasuna, zijn wanhopig op zoek naar punten en wij hebben al vaker problemen gehad tegen teams die vanonder in de rangschikking staan. Het zal dus niet makkelijk worden."