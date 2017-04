Real Madrid kan opnieuw niet rekenen op Bale

Het is niet het beste seizoen van Gareth Bale. De aanvaller lag tussen november en februari ook drie maanden in de lappenmand.

Hij maakte in de wedstrijd tegen Barcelona zijn comeback na nog maar eens een blessure, maar moest na 38 minuten de wedstrijd staken. Het is nog niet zeker hoe lang Bale buiten strijd is, maar de kans bestaat dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.