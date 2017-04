Manager van Griezmann bevestigt interesse van Manchester United

"We zitten in de fase waar we informatie verzamelen van de clubs met concrete interesse", zegt Olhats. De Franse spits heeft een transferclausule van 100 miljoen euro. "Door die hoge prijs zijn er slechts een handvol kandidaten", gaat Olhats verder. "Je hebt Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona en Real Madrid. United klopte als eerste aan en toont het meeste interesse."

Griezmann is bezig aan zijn derde seizoen bij Atletico Madrid. Hij scoorde dit seizoen al 25 keer. Als United hem in de komende transferperiode effectief koopt, wordt hij de op één na duurste speler ooit, na zijn landgenoot Paul Pogba. Die kwam vorig jaar in de zomer over van Juventus naar Manchester United. Hij kostte 105 miljoen euro.