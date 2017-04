Lionel Messi breekt records in stijl: een bloemlezing

Messi brak tegen Sevilla nog maar eens een record in stijl. Hij legde er drie in het mandje en scoorde daarmee zijn 253e goal in de Primera Division. Hij ging zo voorbij Telmo Zarra, die in de jaren 40 en 50 251 keer scoorde voor Athletic Bilbao. Ondertussen zit Messi al aan 343 doelpunten in de Spaanse competitie.