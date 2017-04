Barcelona in de meerderheid in jouw ideale Clasico-elftal

Met bijna 50% van de stemmen was 4-3-3 de populairste veldbezetting. In doel krijgt Barcelona-doelman Ter Stegen de voorkeur. De verdediging is zo goed als Madrileens, enkel Piqué haalt de elf.

Het middenveld en de voorhoede heeft dan weer een serieus Barcelona-tintje. Wellicht doet elke doelman het in zijn broek bij het zien van de voorhoede Ronaldo-Suarez-Messi.

4-2-3-1 was voor de Sporza-surfer de op een na populairste opstelling met 21% van de stemmen. In die veldbezetting moet Busquets zijn plaats afstaan aan Neymar, die overigens hoogst onzeker was voor de wedstrijd van vanavond. Ondertussen weten we dat de Braziliaan niet zal meedoen.