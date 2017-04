FC Barcelona verloor zaterdag met 2-0 in Malaga. Ook Neymar had niet zijn beste avondje, want de Braziliaan werd even voorbij het uur van het veld gestuurd met een tweede gele kaart.

Neymar reageerde met een cynisch applausje aan de vierde scheidsrechter en dat levert de Barça-spits een schorsing van drie wedstrijden op.

Dat betekent dat Neymar de matchen tegen Sociedad, Real Madrid en Osasuna in de tribunes moet volgen.