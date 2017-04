De grootste successen van geldmachine Monchi bij FC Sevilla

Sergio Ramos is een jeugdproduct van Sevilla en maakte in 2004 zijn debuut. Real Madrid was onder de indruk van de Spaanse verdediger en betaalde in de zomer van 2005 maar liefst 27 miljoen euro voor de toen 19-jarige Ramos. Nooit kostte een Spaanse tiener zo veel. Ramos was zijn geld waard, want 12 jaar later is hij de aanvoerder van Real Madrid.