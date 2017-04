Arsenal-legende Tony Adams moet Granada uit het slop trekken

Die slechte prestaties kostten trainer Lucas Alcaraz vandaag zijn kop. De samenwerking met de Spanjaard werd na amper zeven maanden tijd al beëindigd. Tony Adams is zijn opvolger.

De 50-jarige Adams heeft nog niet veel trainerservaring op het allerhoogste niveau. Hij coachte eerder Wycombe Wanderers en Portsmouth in Engeland en Gabala in Azerbeidzjan.

Adams speelde zijn hele carrière bij Arsenal (1983-2002) en won onder meer 4x de Premier League. De ex-verdediger is vicevoorzitter van DDMC, een bedrijf in handen van Granada-eigenaar Jing Lizhang. De Chinese zakenman is ook kandidaat-koper van Oud-Heverlee Leuven.