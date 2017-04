Opnieuw Pech voor Rossi: derde zware kruisbandletsel in zes jaar tijd

Rossi, geboren in de VS en ex-speler van onder meer Manchester United en Villareal, viel iets na het halfuur uit tegen Eibar. Verdere onderzoeken brachten vandaag een kruisbandletsel van zijn linkerknie aan het licht. Rossi staat minstens zes maanden aan de kant.

Het is niet de eerste keer dat Rossi sukkelt met één van zijn knieën. In oktober 2011 stond hij al eens zes maanden aan de kant met een kruisbandletsel aan zijn rechterknie. In april 2012 blesseerde hij diezelfde rechterknie opnieuw waardoor hij zo'n tien maanden niet aan spelen toe kwam.

Rossi scoorde dit seizoen vier keer in achttien competitiewedstrijden. Celta de Vigo staat na 31 speeldagen tiende in La Liga.