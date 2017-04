Koke moest zijn peperdure horloge afstaan aan een gewapende overvaller. Koke moest zijn peperdure horloge afstaan aan een gewapende overvaller.

Jorge Resurreccion, beter bekend als Koke, is donderdag het slachtoffer geworden van een gewapende overval in een parkeergarage in Madrid. Dat heeft de Madrileense politie vandaag bekendgemaakt. De ploegmakker van Yannick Carrasco bij Atlético Madrid moest zijn dure horloge afstaan.