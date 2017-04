Luis Enrique: "Een andere club trainen? Waar zou ik een beter alternatief vinden?"

Het is niet de eerste keer in het jongste decennium dat Barcelona afscheid moeten nemen van een succescoach. Pep Guardiola hield het in 2012 voor bekeken na enkele succesvolle jaren.

Ook Guardiola opteerde na zijn Barça-periode voor een sabbatjaar. Daarna ging hij aan de slag bij Bayern München. Momenteel is Guardiola coach van Manchester City.