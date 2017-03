Barcelona: "Schorsing van Messi is oneerlijk en totaal buiten proportie"

Lionel Messi moest toekijken hoe zijn land met 2-0 verloor tegen Bolivia. Lionel Messi moest toekijken hoe zijn land met 2-0 verloor tegen Bolivia.

Lionel Messi werd vorige week door de FIFA voor vier speeldagen geschorst. In de wedstrijd tegen Chili zou hij een assistent-scheidsrechter hebben beledigd. De Argentijnse voetbalbond is wel al in beroep gegaan tegen de beslissing.