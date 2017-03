Portugal boven: Ronaldo en Mourinho zijn best betaalde speler en coach

Begin december kwam Ronaldo nog in opspraak door Football Leaks. Hij zou zo'n 150 miljoen euro hebben doorgesluisd naar belastingparadijzen via zijn makelaar Jorge Mendes. "Ik heb niks te vrezen", lachte Ronaldo het toen weg.

Ronaldo is niet de enige, want ook landgenoot Mourinho wordt beschuldigd van belastingontduiking. Hij zou 12 miljoen euro verduisterd hebben voor de fiscus, ook al via Jorge Mendes.