Geen hersenletsel voor Torres: "Het was gewoon schrikken"

Bedankt voor jullie bezorgdheid en steunbetuigingen. Het was gewoon even schrikken. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren.

Bedankt voor jullie bezorgdheid en steunbetuigingen. Het was gewoon even schrikken. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren.

Atletico Madrid kwam snel met hoopgevende berichten op de proppen. Bij de hersenscans was geen letsel vastgesteld. "Zijn toestand is stabiel en hij is bij bewustzijn. Bedankt voor alle steunbetuigingen", luidde het.

Ondertussen stelde ook Torres zelf zijn fans gerust. "Bedankt voor jullie bezorgdheid en steunbetuigingen. Het was gewoon even schrikken. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren", schreef hij op Twitter.

Torres bracht uit voorzorg nog de nacht door in het ziekenhuis en zal vandaag nog enkele test ondergaan. Deportivo-coach Pepe Mel en Alex Bergantinos brachten de Spaanse aanvaller al een bezoekje.