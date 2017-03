Luis Enrique zegt Barcelona op het einde van het seizoen vaarwel

Het rijk van Luis Enrique is bijna uit bij FC Barcelona. De Spanjaard - die jaren bij Barça speelde - streek in juni 2014 neer in Camp Nou als trainer.

2 landstitels, 2 bekers en 1 Champions League-zege later heeft hij zijn afscheid aangekondigd bij de Catalaanse club.

Het nieuws sloeg in als een bom, want Luis Enrique maakte het bekend net na de 6-1-zege tegen Gijon. In de kleedkamer voor al zijn spelers. Twee weken geleden kreeg hij wel nog een ferme dreun te verwerken in de Champions League, toen Barcelona vernederd werd door PSG met 4-0.