Barça-manager ontslagen na uitspraak "Messi zou niet zo goed zijn zonder ploegmaats"

Barcelona staat niet alleen in de kwartfinales dankzij Messi. Hij is heel belangrijk, maar het is het team dat won.

Messi is in 2018 einde contract bij Barcelona en de club is al druk in de weer met onderhandelingen. CEO Oscar Grau had eerder deze week al gezegd dat het "gezonde verstand" moest primeren bij de loonbesprekingen.

Gratacos deed er bij de loting van de Copa del Rey nog een schepje bovenop, vermoedelijk om de prijs te drukken. "Barcelona staat niet alleen in de kwartfinales dankzij Messi", zei hij. "Hij is heel belangrijk, maar het is het team dat won. Zonder Neymar, Suarez, Iniesta en Piqué zou Messi niet zo'n goede speler zijn."

Een gedurfde uitspraak die Barcelona niet onder de mat kan vegen. De Spaanse grootmacht zet Gratacos meteen uit zijn functie "omdat de uitspraken niet overeenkomen met de visie van de club". Gratacos blijft wel verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe jeugdacademie.