Prandelli houdt het na drie maanden voor bekeken bij Valencia

Prandelli, ex-bondscoach van Italië, tekende eind september voor twee jaar bij Valencia. Hij stond tien wedstrijden aan het roer bij de Zuid-Spanjaarden, maar kon daarin geen enkele keer winnen.

Hij zou zijn contract hebben laten ontbinden omdat er geen geld bleek te zijn voor de beloofde versterkingen. Hij wilde vijf nieuwe spelers aantrekken, maar kon daarover geen overeenkomst vinden met het Valenciaanse bestuur, waarna hij de eer aan zichzelf hield.

Prandelli was al de achtste trainer bij Valencia sinds het vertrek van de succesvolle Unai Emery in 2012. Valencia staat momenteel pas zeventiende in de Primera Division. De laatste keer dat het in de Segunda Division speelde, was in het seizoen 1986-1987.