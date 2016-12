In de Europa League kwam de 21-jarige Bask 2 keer in actie tegen Racing Genk. Yeray Alvarez deelde onder meer een assist uit aan Aduriz in de knotsgekke 5-3-zege tegen Genk.

"Het gaat goed met hem", probeert Bilbao-voorzitter Josu Urrutia de supporters wat gerust te stellen. "Yeray toont in moeilijke tijden veel maturiteit, kalmte en sereniteit. Hij blijft net als de club optimistisch."