Spaanse justitie keurt regeling met Barcelona over transfer Neymar goed

In juni sloten het Spaanse gerecht en Barcelona al een regeling in de "zaak Neymar". De Catalaanse club pleitte schuldig aan fiscale fraude en betaalde daarvoor een boete van 5,5 miljoen euro. Op die manier vermeed de club een proces en werden voorzitter Josep Maria Bartomeu en zijn voorganger Sandro Rosell niet gerechtelijk vervolgd.

Dat laatste was niet naar de zin van oud-voorzitter Joan Laporta. Hij hield een snelle goedkeuring van de regeling tegen omdat hij wou dat zijn opvolgers wel vervolgd werden. Het is niet ongewoon dat het niet botert tussen voorzitters en ex-voorzitters van grote Spaanse clubs. Dat bij Barcelona de voorzitter wordt gekozen door de socio's is daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Grote transfers als die van Neymar maken daardoor deel uit van de campagnes van kandidaat-voorzitters.