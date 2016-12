TAS perkt transferverbod voor Real Madrid in: niet in winter, wel in zomer

Volgens de FIFA heeft Real de transferregels van minderjarige buitenlanders overtreden. Volgens de FIFA heeft Real de transferregels van minderjarige buitenlanders overtreden.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft het transferverbod voor Real Madrid ingeperkt: in de winter mag de Spaanse leider nog steeds geen transfers doen, maar in de zomer mag het weer wel. Real had in eerste instantie van de wereldbond FIFA een verbod voor 2017 gekregen voor de inbreuk op de regels bij internationale transfers van minderjarige talenten. De Champions League-winnaar ging daartegen in beroep.