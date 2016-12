Barcelona walst over derdeklasser Barcelona heeft zich probleemloos bij de laatste zestien geschaard. Hercules kreeg voetballes in Camp Nou. Barça had Messi, Suarez en Neymar niet nodig om de derdeklasser van het kastje naar de muur te spelen. Arda Turan was de man van de match met een hattrick. De Turk legde twee minuten voor tijd de 7-0-eindstand vast. 00:03 ◀

📍 Final whistle at Camp Nou - Barça into the last 16 with a 7-0 (8-1agg.) over Hércules (Arda 3, Digne. Rakitic pen, Rafinha, Alcácer) pic.twitter.com/XT2RLJkndq — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 december 2016 00:02 ◀

Valencia en Deportivo bekeren voort Valencia en Deportivo hebben zich geplaatst voor de achtste finales. Valencia won ook de terugmatch tegen Leganes, met 2-1. Deportivo maakte tegen Betis het 1-0-verlies uit de heenmatch goed. Het won de terugwedstrijd met 3-1. 23:01 ◀

📝El @valenciacf estará en la ronda de octavos de la Copa del Rey (2-1) 👉https://t.co/pqLIkWKvAc pic.twitter.com/KJnxbbDukK — Valencia CF (@valenciacf) 21 december 2016 23:00 ◀

1/16e finales heen terug Leonesa (3) Real Madrid 1-7 1-6 Leganes Valencia 1-3 1-2 Alcorcon (2) Espanyol 1-1 22/12 Gijon Eibar 1-2 1-3 Betis Deportivo 1-0 1-3 Cordoba (2) Malaga 2-0 4-3 Formentera (4) Sevilla 1-5 1-9 Granada Osasuna 1-0 0-2 Guijuelo (3) Atletico Madrid 0-6 1-4 Hercules (3) Barcelona 1-1 0-7 Toledo (3) Villarreal 0-3 1-1 Murcia (2) Celta Vigo 0-1 0-1 Valladolid (2) Real Sociedad 1-3 1-1 Huesca (2) Las Palmas 2-2 1-2 Gimnastic (2) Alaves 0-3 0-3 Santander (3) Athletic 1-2 0-3 20:58 ◀

Schietoefeningen voor Sevilla Vierdeklasser Formentera heeft een bolwassing gekregen van Sevilla. Sevilla had de heenmatch al met 1-5 gewonnen en duwde in eigen huis het gaspedaal nog eens in. Vietto en Ben Yedder namen elk 3 goals voor hun rekening in de 9-1-vernedering. 20:56 ◀

Atletico wint ook de terugmatch Atletico Madrid is niet in de problemen gekomen in de terugmatch tegen derdeklasser Guijuelo. Atletico won met 4-1 dankzij goals van Gaitan, Correa, Juanfran en Torres. Carrasco kwam doelpuntenmaker Gaitan vervangen in de 74e minuut, maar kon niet meer scoren. Atletico had de heenmatch al gewonnen met 0-6. 23:29 ◀

Barcelona heeft nog werk Barcelona is op het veld van derdeklasser Hercules niet verder geraakt dan een 1-1. Mainz zette de thuisploeg op voorsprong, Aleña maakte nog gelijk. Barcelona liet heel wat sterren rusten, maar met onder meer Umtiti, Turan, Denis Suarez, Cillessen en Digne stond er nog heel wat schoon volk op het veld. 23:54 ◀

Carrasco dikt doelpuntentotaal aan Yannick Carrasco heeft zijn teller voor dit seizoen op 10 doelpunten gezet, het dubbele van vorig seizoen. Tegen het bescheiden Guijuelo was hij goed voor de 0-3 (na een counter) en 0-4 (intikker). Na een uur mocht hij naar de kant. Uiteindelijk werd het 0-6 voor Atletico. 22:51 ◀

Real Madrid als eerste naar de 1/8e finales Real Madrid, dat na de 7-1 uit de heenmatch al zegezeker was, heeft zich probleemloos geplaatst voor de achtste finales. Cultural Leonesa slikte nog eens 6 doelpunten, waaronder 3 van de Dominicaan Mariano Diaz en 1 van Enzo Zidane. Zidane junior mocht na de rust debuteren en scoorde na een kwartier met een plaatsbal al meteen ook zijn eerste goal. 21:03 ◀

Sevilla en Villarreal op rozen Sevilla en Villarreal hebben met respectievelijk een 1-5-zege en 0-3-zege de terugmatch zo goed als overbodig gemaakt. Bij Sevilla was Correa met een hattrick de grote man. De andere twee goals waren voor Ben Yedder. 21:02 ◀

Leganes - Valencia: 1-3 Valencia kan zijn bekerreturn met een vrij comfortabele bonus aanvatten. Valencia wachtte al een tijdje op een zege, maar in de Copa del Rey kon het de smaak van de overwinning weer proeven. Na 25 minuten stond het al 0-2. Zakaria Bakkali kwam na 85 minuten Nani vervangen en nam in de 91e minuut de 1-3 voor zijn rekening. Bakkali maakte tegen de promovendus zijn eerste goal van het seizoen. 22:04 ◀

Real Madrid maakt terugmatch overbodig Real Madrid heeft zich lekker kunnen uitleven tegen Cultural Leonesa, de derdeklasser die o zo gelukkig was toen het Real lootte (zie onder). Ook zonder sterren als Ronaldo en Benzema bracht Real nog een aardig elftal tussen de lijnen. Na 6 minuten schoot Zuiverloon, die met West Bromwich nog in de Premier League speelde, de bal al in eigen doel. Voor een 0-2-ruststand zou Leonesa misschien nog getekend hebben, maar na de rust brak de dijk helemaal. Benja zorgde voor de eerredder. 23:01 ◀

Cultural Leonesa-Real Madrid 1-7 Doelpunten: 6' Zuiverloon 0-1 (own), 32' Asensio 0-2, 46' Morata 0-3, 53' Asensio 0-4, 55' Morata 0-5, 68' Nacho 0-6, 84' Benja 1-6, 92' Diaz 1-7 23:00 ◀

90' Termina el #culturalrealmadrid con un 1-7. Los nuestros han luchado y competido unidos. #AupaCultu pic.twitter.com/cfCR5ZE0kS — Cultural y D Leonesa (@CyDLeonesa) 26 oktober 2016 23:00 ◀

1/16e finales In Spanje wordt er deze week één bekerwedstrijd afgewerkt. Real Madrid trekt naar Leonesa, de andere clubs spelen eind november hun heenwedstrijd van de 1/16e finales in de Spaanse beker. 16:39 ◀