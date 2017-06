"In ruimtevaartcentrum werd de doping uit ons lichaam gezuiverd"

Na een positieve dopingtest zijn alle spelers van Spartak Moskou naar een soort ruimtevaartcentrum gebracht, waar in speciale cabines ons bloed gezuiverd werd en we "ontgiftigd" werden.

McLaren schermt met mails uit 2015 waarin hooggeplaatste Russische functionarissen overleggen hoe ze een positief dopingstaal van een (momenteel nog actieve) Russsische eersteklassevoetballer kunnen verwisselen met een schoon, negatief staal.

"We hebben informatie dat er gesjoemeld is met dopingstaal 387829. Er is gezocht naar een staal om het positieve te maskeren, wat erop kan wijzen dat er voor voetballers een depot bestaat van cleane stalen", zegt McLaren.

In 2003, in de aanloop naar het EK 2004 in Portugal, was er al een dopingschandaal in het Russische voetbal. In een beslissende wedstrijd won Rusland van Wales, maar middenvelder Igor Titov (van Spartak Moskou) testte achteraf positief op een verboden product.

In Kiev sprak de ARD zeer recentelijk met Vladislav Vasjtsjoek, een Oekraïner, die toen ook voor Spartak Moskou speelde.

"Na de positieve test van Tiitov hebben alle Spartak-spelers een controle moeten ondergaan. Al die tests bleken positief. In die tijd kregen wij allemaal een klein pilletje voor een wedstrijd."

Volgens Vasjtsjoek is daar toendertijd snel een mouw aan gepast. "We zijn allemaal naar een soort ruimtevaartcentrum gebracht, waar in speciale cabines ons bloed gezuiverd werd en we "ontgiftigd" werden."