Slotseconden Russische bekerfinale: massale knokpartij en 4 rode kaarten

Lokomotiv Moskou heeft de Russische beker gewonnen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. In de slotminuut van de finale tegen Oeral Jekaterinenburg (2-0) kookten de potjes van heel wat spelers over. De scheidsrechter moest uiteindelijk vier rode kaarten (twee aan elke ploeg) uitdelen, onder meer aan Jefferson Farfan en Roman Pavljoetsjenko.