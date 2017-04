Lombaerts na aanslag in Sint-Petersburg: "Neem die metrolijn vaak"

"Op dat moment was er nog niks te zien. Ik werd er pas later op attent gemaakt dat er een aanslag gebeurd was, toen ik zag dat er veel mensen over straat liepen, op zoek naar een taxi of een bus."

"Ik heb mijn vrienden opgebeld en ik werd ook zelf veel opgebeld. Gelukkig is er niemand betrokken die ik ken. Ik merk dat het leven hier al gewoon voortgaat. Mensen lopen over de straat alsof er niks gebeurd is."

Lombaerts kent de getroffen buurt goed. "Ik woon juist aan een metrostation op diezelfde lijn, die ik trouwens ook zelf vaak neem. Waar de aanslag gebeurd is, is het drukste punt van de metro in Sint-Petersburg. Enkel daar komen drie metrolijnen samen."

"Het is een overstappunt pal in het centrum. Ik kom daar vaak, want een van mijn vrienden woont daar vlakbij. Dan neem ik zelf die metrolijn om het drukke verkeer in de stad te mijden."