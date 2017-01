Eto'o keert terug naar Rusland en gaat bij Amkar Pern voetballen

Na Leganés (1997-1998), Real Madrid (1998-1999), Espanyol (1999-2000), Mallorca (2000-2004), FC Barcelona (2004-2009), Internazionale (2009-2011), Anzji Machatsjkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014), Sampdoria (2015) en Antalyaspor (2015-2017) is Amkar Perm de twaalfde profclub voor Eto'o.

Het is een terugkeer voor de spits naar Rusland, waar hij in dienst van Anzji Machatsjkala even de best betaalde speler ter wereld was.

Zijn nieuwe club, Amkar Perm, staat na 17 speeldagen op een 6e plaats in de Russiche Premier League.